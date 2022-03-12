россия перебросила свои войска к границе Польши

Израильская разведка засекла скопление российских войск в Бресте

Оккупационные войска продолжают наращивать свою группировку в Беларуси, а военная техника была замечена в Бресте. Стоит отметить, что этот город находится прямо на границе с Польшей.

Как сообщает "Киевинформ", это следует из данных разведки Израиля.

Судя по обнародованному спутниковому снимку, под Брестом располагаются военные лагеря, а также тяжелая техника и оборудование.

Стоит отметить, что вечером 11 марта журналисты смогли заснять колонну из около 20 единиц техники, которые двигались в сторону Бреста. В составе группы были замечены ЗРК "Оса", а также цистерны с топливом и военные грузовики.

По свидетельствам очевидцев, на технике была маркировка, которая обычно используется беларусской армией

Как сообщалось ранее, в Беларуси сообщали, что намерены произвести ротацию пяти батальонов на границе с Украиной. Такое решение местные власти приняли с целью "защитить себя от националистов", а также пресечь возможные поставки оружия и взрывчатых веществ. Также в белорусском генштабе заверили, что военнослужащих в Украину на помощь россиянам отправлять они не будут.