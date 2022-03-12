Білорусь готує перекидання нових військ до кордону з Україною: деталі

Поки що мова лише про тимчасові ротації

Білоруська влада збирається відправити на кордон з Україною одразу п’ять військових батальйонів, яких супроводжуватимуть прикордонники. Таке рішення під час російсько-української війни у РБ виправдовують необхідністю "прикрити південні кордони від націоналістів".

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на повідомлення Міноборони Білорусі.

За словами начальника місцевого Генштабу Віктора Гулевича, нові угруповання військовослужбовців повинні будуть замінити п’ять схожих батальйонів, що вже є на кордоні. Таким чином, білоруси нібито просто здійснюють "перезмінку".

Серед причин знаходження на кордоні називають не тільки ймовірне "вторгнення націоналістів", а й можливість нелегального постачання вибухівки, боєприпасів та різної зброї.

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Окремо Гулевич наголосив, що білоруські військовослужбовці не беруть участі у війні, а тому перекидання БТГр нібито не є загрозою для українців. Окремо він підкреслив це для родичів військових з РБ, які почали побоюватися ймовірної відправки солдатів на допомогу росії.

"Рідних та близьких військовослужбовців можу запевнити як начальник Генерального штабу, що наші Збройні Сили завдання щодо забезпечення військової безпеки Республіки Білорусь виконують лише на своїй території ", — зазначив начальник білоруського Генштабу ЗС.

Слід зазначити, що всім заявам білоруської сторони варто довіряти лише частково, адже вони спростовують навіть зафіксовану провокацію на власну територію, виконану військами Росії.

Додамо, деякі експерти "пророкували" ймовірне вторгнення білоруських військових в Україну на вечір 11 березня. На щастя, ця інформація не підтвердилася.