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Вторгнення Білорусі в Україну не вплине на перебіг війни з росією - Антон Геращенко

Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
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Армія Білорусі Новина оновлена 11 березня 2022, 20:56
Армія Білорусі

Радник голови МВС Антон Геращенко розповів, чого чекати у разі можливого вторгнення Білорусі до України

Багато хто зараз в Україні, затамувавши подих чекають настання 21 години 00 хвилин.

Час — на який можливо призначене оголошення про вторгнення диктаторської Білорусі в Україну.

Адже не дарма ж сьогодні у кремлі проходила зустріч двох старих шизофреніків та військових злочинців — путіна та лукашенка.

Насправді покидьок лукашенко давним-давно вступив у змову з путіним і надав територію Білорусі для завдання підлого удару в тили Україні.

З білоруських аеродромів летять літаки бомбардувати Київщину, Житомирщину, Чернігівщину, Волинь.

З білоруської території здійснюються запуски "Калібрів" та "Іскандерів", які несуть смерть від Кривого Рогу до Івано-Франківщини.

З білоруської території пішли наступати колони ворожої бронетехніки на Київ та Чернігів.

Армія лукашенка — це лише 65 тисяч людей. З них 20 тисяч цивільних осіб та 45 тисяч власне військовослужбовців. З яких боєздатні у сухопутних військах – тисяч 20-25 максимум.

90% техніки ще радянського виробництва – тобто дрова.

Мотивації воювати проти України в білоруських військових не те що "Z"ero", а мінус нескінченність.

Якщо Путін таки зламав через коліно хитрого вусатого таргана, змусивши його розпочати проти України пряме вторгнення, то користі для рф у цьому буде небагато.

Білоруські війська будуть таким же тягарем для путіна, якою була італійська армія для Гітлера. Італійці кидали зброю і розбігалися при перших залпах англійських або радянських гармат в Африці або під Сталінградом.

Наступати горе-арміям лукашенка треба буде на Волинь, Рівне, Житомир. Ті самі місця, де 80 років тому українці давали відсіч і радянським та німецьким військам.

Думаю, що розбігатися і дезертирувати білоруська армія буде ще швидше за російську.

Тож у Луцьку, Рівному, Житомирі треба готувати багато камер для майбутніх білоруських військовополонених.

Неважливо вторгатиметься подонок лукашенко в Україну чи не буде.

Все одно наша справа права і ми переможемо!

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