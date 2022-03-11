Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, чего ждать в случае возможного вторжения Беларуси в Украину

Многие сейчас в Украине, затаив дыхание ждут наступления 21 часа 00 минут.

Время — на которое возможно назначено объявление вторжение диктаторской Белоруси в Украину.

Ведь не зря же сегодня в кремле проходила встреча двух старых шизофреников и военных преступников — путина и лукашенко.

На самом деле подонок лукашенко давным-давно вступил в сговор с путиным и предоставил территорию Белоруси для нанесения подлого удара в тылы Украине.

С белорусских аэродромов летят самолёты бомбить Киевщину, Житомирщину, Черниговщину, Волынь.

С белорусской территории осуществляются запуски "Калибров" и "Искандеров" несущих смерть от Кривого Рога до Ивано-Франковщины.

С белоруской территории пошли наступать колоны вражеской бронетехники на Киев и Чернигов.

Армия лукашенко — это всего лишь 65 тысяч человек. Из них 20 тысяч гражданских лиц и 45 тысяч собственно военослужаших. Из которых боеспособны в сухопутных войсках — тысяч 20-25 максимум.

90 % техники ещё советского производства — то есть дрова.

Мотивации воевать против сражающейся Украины у белорусских военных не то что "Z"ero", а минус бесконечность.

Если Путин таки сломал через колено хитрого усатого таракана, заставив его начать против Украины прямое вторжение, то толку для РФ в этом будет немного.

Белорусские войска будут такой же обузой для путина, какой была итальянская армия для Гитлера. Итальянцы бросали оружие и разбегались при первых же залпах английских или советских орудий в Африке или под Сталинградом.

Наступать горе-армиям лукашенко нужно будет на Волынь, Ровно, Житомир. Те самые места, где 80 лет назад украинцы давали отпор и советским и немецким войска.

Думаю, что разбегаться и дезертировать белорусская армия будет ещё быстрее чем русская.

Так что в Луцке, Ровно, Житомире надо готовить много камер для будущих белорусских военнопленных.

Неважно будет вторгаться подонок лукашенко в Украину или не будет.

Все равно наше дело правое и мы победим!

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