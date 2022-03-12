Зустрівся зі "Стінгером": на Харківщині збили винищувач окупантів

Українські захисники познайомили зі "Стінгером" ще одного рашистського пілота

Російські окупанти на 17 день війни втратили ще один винищувач.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач", — сказано в повідомленні.

Він наголосив, що ворожий літак отримав пошкодження після влучення ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер", після чого почав диміти. Проте він зміг дотягнути до кордону Росії та України та зазнав аварії вже в Білгородській області Росії.

Як повідомлялося раніше, авіація окупантів так і не змогла здобути перевагу в повітрі, а її техніка так чи інакше падає у різних регіонах України. Так одразу два російські вертольоти були збиті на Херсонщині.

Разом з тим, очевидно, що для знищення техніки окупантів не завжди потрібні навіть "Стінгери". Наприклад, у Ростовській області вертоліт Ка-52 самоліквідувався разом з екіпажем.

Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що з 90 БТГ, які росія ввела на територію України, понад 30 вже втратили боєздатність або були повністю знищені.