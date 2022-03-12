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Зустрівся зі "Стінгером": на Харківщині збили винищувач окупантів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Літак отримав попадання в Ізюмському районі Новина оновлена 12 березня 2022, 20:40
Літак отримав попадання в Ізюмському районі

Українські захисники познайомили зі "Стінгером" ще одного рашистського пілота

Російські окупанти на 17 день війни втратили ще один винищувач.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач", — сказано в повідомленні.

Він наголосив, що ворожий літак отримав пошкодження після влучення ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер", після чого почав диміти. Проте він зміг дотягнути до кордону Росії та України та зазнав аварії вже в Білгородській області Росії.

Як повідомлялося раніше, авіація окупантів так і не змогла здобути перевагу в повітрі, а її техніка так чи інакше падає у різних регіонах України. Так одразу два російські вертольоти були збиті на Херсонщині.

Разом з тим, очевидно, що для знищення техніки окупантів не завжди потрібні навіть "Стінгери". Наприклад, у Ростовській області вертоліт Ка-52 самоліквідувався разом з екіпажем.

Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що з 90 БТГ, які росія ввела на територію України, понад 30 вже втратили боєздатність або були повністю знищені.

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#Україна #Росія
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