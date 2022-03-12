Встретился со "Стингером": на Харьковщине сбили истребитель оккупантов

Украинские защитники познакомили со "Стингером" еще одного рашистского пилота

Российские оккупанты на 17-й день войны потеряли еще один истребитель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель", — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что вражеский самолет получил повреждения после попадания ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер", после чего начал дымить. Тем не менее он смог дотянуть до границы россии и Украины и потерпел крушение уже в Белгородской области рф.

Как сообщалось ранее, авиация оккупантов так и не смогла получить превосходство в воздухе, а ее техника так или иначе падает в разных регионах Украины. Так сразу два российских вертолета были сбиты в Херсонской области.

Вместе с тем, очевидно, что для уничтожения техники оккупантов не всегда необходимы даже "Стингеры". Например, в Ростовской области вертолет Ка-52 самоликвидировался вместе с экипажем.

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из 90 БТГ, которые россия ввела на территорию Украины, более 30 уже потеряли боеспособность или были полностью уничтожены.