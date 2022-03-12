Украина "перемолола" треть наступающих российских войск - Арестович

Защитникам Украины удается сдержать оккупанта

Украинские войска продолжают оборонять наши города и села — в нескольких направлениях противника удалось остановить.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он сообщил, что на 17-й день освободительной войны Украины российские войска истощены и становятся в оборону в Харьковском, Черниговском, Сумском, Киевском и южном направлении. В последнем отдельные силы противника пытаются продвигаться, но безуспешно.

Самые "горячие точки" — Северодонецк, Волноваха, Мариуполь. В последнем, согласно сводке Генштаба, противник занял северные окраины города.

Арестович отметил, что в Украине войска рф применили более 90 батальйонно-тактических групп, более 30 либо уничтожены, либо потеряли боеспособность. "Противник пытается сошкребать резервы", — сообщил советник главы ОП, комментируя привлечение добровольцев с Кавказа, ОРДЛО, Крыма, чтобы создать группировку до 20 тысяч человек.

Он заявил, что их через пару недель могут бросить на фронт, но они — "смазка для штыка".

Согласно словам Арестовича со ссылкой на разведку в россии осталось в высшем командовании два человека — кровавый диктатор владимир путин и его министр обороны сергей шойгу, которые поддерживают войну в Украине.

Несмотря на наступление стратегического перелома и более 12 тысяч убитых российских военных, война еще не окончена.

Ранее "Телеграф" писал, что Арестович призвал жителей центральной и западной частей Украины возвращаться к своей обычной жизни.