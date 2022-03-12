Укр

Оккупанты потеряли еще два вертолета на Херсонщине (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Оккупанты потеряли два вертолета Новость обновлена 12 марта 2022, 19:17
Оккупанты потеряли два вертолета

Захватчики продолжают терять технику в Украине.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в небе на Херсонщине были сбиты два вертолета российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своем telegram-канале.

По информации источника, в Скадовском районе (Херсонская область) было сбито сразу два вертолета врага. Сообщается, что один из пилотов выжил и его отправили в больницу.

Напомним, 12 марта Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал видео, на которой украинский "Байрактар" поражает российскую реактивную систему залпового огня "Ураган". Кроме того, в субботу стало известно о зверском преступлении оккупантов. В полиции Запорожской области сообщили, что танк захватчиков раздавил машину с ребенком внутри. В Службе безопасности Украины предоставили доказательство того, что рашисты обстреливают ни в чем невинных харьковчан. Также в СБУ показали запись с разговором с "вагнеровцем", который сильно удивился тому, что украинцы встречали россиян не с улыбкой на лице.

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#Украина #Война с Россией
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