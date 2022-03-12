Ракетчиков в плен не берем: новое видео работы "Байрактара" ВСУ

Один экипаж ракетчиков больше не будет стрелять по мирным гражданам.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Генштабе ВСУ показали очередную работу "Байрактара".

Соответствующее видео было опубликовано на официальной страничке Генштаба ВСУ в Facebook.

На кадрах украинский "Байрактар" уничтожает российскую реактивная система залпового огня "Ураган".

"Украинские "Байрактары" продолжают уничтожать российскую технику. На этот раз это реактивная система залпового огня "Ураган" оккупантов. Будет еще", — заявили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Добавим, что на telegram-канале Несемось данное видео подписали так: "Артилеристов и ракетчиков в плен не берут. Байрактар уничтожает РСЗО "Ураган" русских нацистов".

Справка: "Ураган" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук. Время залпа с одной боевой машины — 20 секунд.

Ранее сообщалось, что "Байрактар" ликвидировал вражеский пункт управления на Киевщине.