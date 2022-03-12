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Україна "перемолола" третину наступаючих російських військ — Арестович

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Збитий військовий літак Росії Новина оновлена 12 березня 2022, 15:07
Збитий військовий літак Росії

Захисникам України вдається стримати окупанта

Українські війська продовжують обороняти наші міста та села — у кількох напрямках супротивника вдалося зупинити.

Про це повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він повідомив, що на 17-й день визвольної війни України російські війська виснажені та стають в оборону у Харківському, Чернігівському, Сумському, Київському та південному напрямку. В останньому окремі сили противника намагаються просуватися, але безуспішно.

Найгарячіші точки — Сєвєродонецьк, Волноваха, Маріуполь. В останньому, згідно з зведенням Генштабу, противник зайняв північні околиці міста.

Арестович зазначив, що в Україні війська росії застосували понад 90 батальйонно-тактичних груп, більше ніж 30 або знищені, або втратили боєздатність. "Противник намагається зішкребати резерви ", — повідомив радник голови ОП, коментуючи залучення добровольців з Кавказу, ОРДЛО, Криму, щоб створити угруповання до 20 тисяч людей.

Він заявив, що їх за кілька тижнів можуть кинути на фронт, але вони — "мастило для багнета".

За словами Арестовича з посиланням на розвідку, в росії, залишилося у вищому командуванні дві людини — кривавий диктатор володимир путін і його міністр оборони сергій шойгу, які підтримують війну в Україні.

Попри настання стратегічного перелому та понад 12 тисяч убитих російських військових, війна ще не закінчена.

Раніше "Телеграф" писав, що Арестович закликав жителів центральної та західної частин України повертатися до свого звичайного життя.

Теги:
#Війна #Звернення #Олексій Арестович
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