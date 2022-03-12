Арестович звернувся до жителів заходу та центру України: "Повертайтесь до нормального життя"

Ситуація на фронті прямо залежить від подій у тилу

Українці, які живуть у центральних і західних регіонах країни, підтримувати економіку на плаву, інакше через війну з росією може статися колапс. Щоб уникнути сумних наслідків, людям слід повернутися на роботу, навчання і в цілому до більш-менш нормального способу життя.

Із таким закликом до українців у тилу звернувся радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 12 березня.

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За його словами, багато людей зараз бояться працювати або вчитися, чим влаштовують таке собі "свято непослуху". Проте хоча б маленькі магазини та невеликі підприємства мають продовжувати функціонувати, аби був грошовий обіг.

Арестович попередив: якщо й надалі відсиджуватися по будинках, економічна ситуація швидко погіршиться. У тому числі і в центральних, і в західних областях, куди військові дії фактично не дійшли.

"Найбільш час знову почати нормальне життя: ходити до школи, підтримувати малий і середній бізнес", — підкреслив Олексій Арестович.

За його словами, тил є другою за важливістю після фронту темою. І головне, щоб люди в тилу не сиділи на місці, а забезпечували все можливе, щоби на фронті могли продовжувати боротися.

Також він згадав про засилля пробок на дорогах, які заважають проїзду фур із гуманітарним вантажем. Фіксуються й моменти, коли подібний транспорт просто не доїжджає до місця призначення — його зупиняють і забирають продукти жителі регіонів, яких війна не торкнулася.

"А чи не хочете ви виходити і вести вже нормальний спосіб життя в умовах, коли вам практично нічого не загрожує? - поцікавився Арестович. — А от якщо ви не почнете, то загрожує нам дуже багато".

Представник ОП наголосив на тому, що економіку України не можна підкошувати ще більше.

Нагадаємо, що раніше ми писали, наскільки точно Олексій Арестович передбачив можливість повномасштабного вторгнення росії в Україну ще за кілька років до війни.