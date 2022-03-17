Укр

Во время обстрела Киева погибла заслуженная артистка Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Оксана Швец Новость обновлена 17 марта 2022, 19:09
Оксана Швец

Женщина погибла из-за преступных действий путинских войск.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о трагической гибели заслуженной артистки Украины Оксаны Швец.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского национального академического молодого театра в Facebook.

По информации источника, Швец погибла во время ракетных обстрелов Киева. Коллектив театра, а также поклонники творчества актрисы выразили соболезнование ее семье и близким.

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"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю!" — гласит сообщение от пресс-службы молодого театра.

Оксана родилась 10 февраля 1955 года. В 20 лет она закончила театральную студию при театре имени Ивана Франко, а затем и театральный факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Затем артистка работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре и Киевском театре сатиры. С 1980 года Швец начала выступать в Молодом театре. Оксана успела засветиться в таких фильмах и сериалах: "Завтра будет завтра", "Тайна Святого Патрика", "Дом с лилиями", "Возвращение Мухтара" и другие.

Ранее сообщалось, что министр обороны рф сергей шойгу решил отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Киевский академический Молодой театр
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