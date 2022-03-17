Укр

Шойгу придумал способ "отомстить" лично Зеленскому

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Сергей Шойгу Новость обновлена 17 марта 2022, 17:55
Сергей Шойгу

Украинские президент и режиссер о соответствующем документе ничего не знали, однако пользоваться кровавыми деньгами россии и без того не собирались

Министр обороны российской федерации сергей Шойгу призвал Министерство культуры россии исключить украинского президента Владимира Зеленского и режиссера Александра Роднянского из "культурной повестки".

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Указанную информацию в четверг, 17 марта, обнародовали в РосСМИ, ссылаясь на собственные источники.

По словам руководителя российского минобороны, он возмущен тем, что в россии до сих пор транслируются фильмы и телепередачи с участием Зеленского, а также ведется работа над несколькими проектами украинского продюсера Роднянского.

Заявление Шойгу
Заявление Шойгу

В свою очередь, сам Роднянский уже успел прокомментировать призыв минобороны россии об исключении его из "культурной повестки дня российской федерации" и подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не планирует пользоваться российскими деньгами.

"Мне об этом ничего не было известно. Если же эта информация подтвердится, на моей деятельности это не скажется. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства", — заявил он.

Стоит также отметить, что министр культуры россии Ольга Любимова пока дать официальный ответ по вопросу исключения Зеленского и Роднянского не успела.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны россии сергей шойгу обвиняется в подготовке государственного переворота в российской федерации.

Теги:
#Россия #Сергей Шойгу #Роднянский #Владимир Зеленский
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