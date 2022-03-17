Шойгу придумал способ "отомстить" лично Зеленскому
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Украинские президент и режиссер о соответствующем документе ничего не знали, однако пользоваться кровавыми деньгами россии и без того не собирались
Министр обороны российской федерации сергей Шойгу призвал Министерство культуры россии исключить украинского президента Владимира Зеленского и режиссера Александра Роднянского из "культурной повестки".
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Указанную информацию в четверг, 17 марта, обнародовали в РосСМИ, ссылаясь на собственные источники.
По словам руководителя российского минобороны, он возмущен тем, что в россии до сих пор транслируются фильмы и телепередачи с участием Зеленского, а также ведется работа над несколькими проектами украинского продюсера Роднянского.
В свою очередь, сам Роднянский уже успел прокомментировать призыв минобороны россии об исключении его из "культурной повестки дня российской федерации" и подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не планирует пользоваться российскими деньгами.
"Мне об этом ничего не было известно. Если же эта информация подтвердится, на моей деятельности это не скажется. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства", — заявил он.
Стоит также отметить, что министр культуры россии Ольга Любимова пока дать официальный ответ по вопросу исключения Зеленского и Роднянского не успела.
Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны россии сергей шойгу обвиняется в подготовке государственного переворота в российской федерации.
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