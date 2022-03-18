Футболісти "Динамо" та "Шахтаря" об’єдналися для допомоги ЗСУ

Гравці збірної України допомагають армії та постраждалим від російської агресії.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну футболісти "Шахтаря" та "Динамо" оголосили про створення військового фонду.

Про це повідомив півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко на своїй сторінці в Instagram.

Футболіст розповів, що 99,9% усіх його колег зараз допомагає українській армії чи постраждалим від війни жителям, проте роблять це негласно. Гравець зазначив, що допомагав співвітчизникам із перших днів війни, але робив це хаотично, внаслідок чого доставлення вантажів на місця була неефективною. У п’ятницю Степаненко оголосив про створення військового фонду, який за допомогою професіоналів на чолі доставлятиме необхідні речі ефективніше. Разом зі Степаненком цей фонд створили футболісти "Шахтаря" та "Динамо" Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук, Микола Матвієнко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан.

"Ми розділили фонд на гуманітарну та військову частину. Спілкуємось із довіреними людьми, які знають, у яких галузях більше не вистачає. Туди й надсилаємо потрібні речі згідно зі зібраними запитами", — розповів Степаненко, який показав нову партію допомоги, що вирушить до Одеси, Мар’янки та Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що російські спортсмени стали учасниками путінського "шабашу" у Москві.