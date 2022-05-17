Сборная Украины - "Эмполи": прямая видеотрансляция матча

"Желто-синие" проведут второй спарринг на майском сборе

Во вторник, 17 мая, на 83-й день полномасштабного вторжения рф сборная Украины в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022 сыграет с итальянским "Эмполи".

Прямая видеотрансляция встречи доступна на YouTube-канале "Футбол NEWS / Телеканали Футбол 1/2/3"

Поединок состоится на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи (Италия), начало встречи — в 21:30 по киевскому времени. Добавим, что игру также можно посмотреть по ТВ на телеканале "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), "Футбол 1" и платформе oll.tv. Кроме того, за игрой можно следить на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Прямая видеотраснляция матча "Эмполи" – Сборная Украины (начало — в 21:30)

Отметим, "Эмполи" является "середняком" в Серии А. За тур до окончания чемпионата Италии 2021/22 команда занимает 14-е место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства.

Напомним, сборная Украины в рамках подготовки к полуфинальному матчу отбора на ЧМ-2022 с Шотландией провела спарринг с "Боруссией" М. В Германии "Желто-синие" добыли минимальную победу со счетом 2:1, а Михаил Мудрик забил первый гол за национальную сборную в дебютном поединке.