Агент "Буратино". Дубинский получил подозрение в госизмене, все подробности

Нардепа подозревают в работе на спецслужбы россии

Служба безопасности Украины объявила действующему народному депутату подозрение в государственной измене. СБУ не называет имя нардепа, но, по информации "Телеграфа", речь идет об Александре Дубинском, к которому в понедельник, 13 ноября, снова с обысками пришли правоохранители.

Как отмечает пресс-центр СБУ, Служба безопасности и Государственное бюро расследований собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу россии. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировавало главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как гру).

В СБУ отметили, что основная задача этой организации заключалась в расшатывании общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки россии. По данным правоохранителей, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

Также подчеркивается, что в рамках досудебного расследования задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Для "разгона" пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Операционным руководством вражеской группы с территории россии занимался его заместитель – Алексей Савин.

По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группировки входил бывший нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения россии сбежавший за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. Он имел позывной "Птичка" и сейчас скрывается от правосудия за границей. В ходе проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым "обоснованием" фейков в пользу кремля.

По данным СБУ, подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал бывший помощник Деркача, бывший сотрудник гру времен СССР Игорь Колесников. Он по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за измену.

На основании собранных доказательств генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Кроме того, подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского гру Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам рф: бывшему нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, 3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. 8 августа Дубинскому объявили подозрение, а 10 — назначили меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, 1 ноября у Дубинского снова прошли обыски. А уже 3 ноября правоохранители сообщили ему новое подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

Согласно материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. 6 ноября Дубинскому избрали меру пресечения.