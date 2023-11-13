Агент "Буратіно". Дубінський отримав підозру в держзраді, всі подробиці

Нардепа підозрюють у роботі на спецслужби рф

Служба безпеки України оголосила чинному народному депутату підозру у державній зраді. СБУ не називає ім'я нардепа, але, за інформацією "Телеграфа", мова йде про Олександра Дубінського, до якого у понеділок, 13 листопада, знову з обшуками прийшли правоохоронці.

Як позначає пресцентр СБУ, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази державної зради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф. За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

У СБУ зазначили, що основне завдання цієї організації полягало у розхитуванні суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитації нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки рф. За даними правоохоронців, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

Також підкреслюється, що у межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України. Операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався його заступник – Олексій Савін.

За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь кремля.

За даними СБУ, підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів СРСР Ігор Колєсніков. Він за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за держану зраду.

Наразі, на підставі зібраних доказів, генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Крім того, підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського гру Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам рф: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, 3 серпня правоохоронці провели обшуки у Дубінського через можливе підроблення ним документів для виїзду за кордон. 8 серпня Дубінському оголосили підозру, а 10 — призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Крім того, 1 листопада у Дубінського знову пройшли обшуки. А вже 3 листопада правоохоронці повідомили йому нову підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Згідно з матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї громадянської дружини. 6 листопада Дубінському обрали запобіжний захід.