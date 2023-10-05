Дубинський просить мобілізовувати нардепів, але сам повістку не взяв (відео)

Політик суперечить сам собі

Нардеп Олександр Дубинський, який наприкінці серпня зареєстрував у Верховній Раді проект закону, який пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для народних депутатів, відмовився взяти повістку від військкомату. Він не пояснив причин.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі "Інсайдер UA". Все відбувалося на вулиці.

У повістці було зазначено, що Дубинського запрошують до ТЦК 6 жовтня. Він ознайомився із її змістом і сказав, що не візьме її.

"А я не забиратиму її просто... Так буває... Залишіть її собі на згадку, добре? Які смішні хлопці", — сказав Дубинський, намагаючись невимушено посміхатися, але вираз його обличчя більше нагадував гримасу.

Нагадаємо, зареєстрований Дубинським проєкт закону №9647 опубліковано на сайті Верховної Ради. У пояснювальній записці до нього йдеться, що згідно з чинним законодавством України захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. Проте народні депутати звільнені від призову та не беруть участь у захисті країни під час війни, що "створює несправедливе ставлення до виконання конституційних обов’язків усіма громадянами України".

Дубинський пропонує забезпечити справедливу мобілізацію в Україні під час воєнного стану. Для цього потрібно виключити парламентаріїв із переліку людей, які не підлягають призову на військову службу.

Як повідомляв "Телеграф", Печерський суд Києва 10 серпня обрав запобіжний захід для Дубинського у вигляді особистого зобов’язання. Йому заборонено без дозволу залишати Київську область, також він має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Дубинського підозрюють у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування, хоча, за наявними даними, батько самостійно і виїхав із країни та повернувся.