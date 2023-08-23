"Мама любить Барбі": одіозний нардеп Дубінський з’явився у несподіваному образі (фото)

Не всі українці в захваті від стилю нардепа

Скандально відомий народний депутат Олександр Дубінський прийшов до Верховної Ради у рожевій футболці. Його колега пожартував, що народний обранець стежить за трендами та вирішив приміряти образ Барбі.

Фото Олександра Дубінського у рожевій футболці опублікував нардеп Олексій Гончаренко. У коментарях під постом не всі оцінили модний образ нардепа.

Так, Олександр Дубінський зображений на знімку в однотонній рожевій оверсайз футболці та окулярах з рожевим склом. Штани на нардепі, щоправда, не рожевого, а бежевого кольору. З паперовою склянкою в руках він стоїть у залі Верховної Ради та спілкується з колегами. Важливо зазначити, коментар Гончаренка — натяк на відомі слова Дубинського, який на запитання про те, чому його мати має цілу колекцію дорогих авто, відповів: "Мама любить швидкість".

У коментарях деякі користувачі соцмережі з гумором відреагували на вигляд народного обранця, назвавши його "Зефіркою". Але деякі навпаки розкритикували його та заявили, що народні депутати мають ходити на роботу виключно у ділових костюмах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дружина Миколи Тищенка Алла Барановська також вирішила стати Барбі та одягнулася в усе рожеве від голови до п'ят.