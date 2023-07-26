Порошенко та Безугла — Кен та Барбі: штучний інтелект намалював українських політиків (фото)

Штучний інтелект точно зумів підібрати риси обличчя, щоб зробити Кенов схожими на українських політиків

Прем’єра американського фільму "Барбі" наробила багато галасу в мережі. Усі масово почали одягатися у все рожеве та приміряти на собі образ легендарних ляльок Кена та Барбі. Фандрайзингова платформа UNITED24 опублікувала ляльку від штучного інтелекту, яка схожа на Олену Зеленську та Владу Седан одночасно, але цим все не обійшлося.

У мережі також з’явились ляльки від ШІ з лицями відомих українських політиків. Серед них є минулий та чинний президенти України.

Так, користувачам мережі показали, як виглядав би колишній президент України Петро Порошенко в образі Кена. Штучний інтелект зобразив його підтягнутим, молодим і мускулистим, а також зі звичною для всіх зачіскою. Експрезидент одягнений у діловому стилі, якому віддає перевагу і в житті.

Лялька нинішнього президента України Володимира Зеленського теж вийшла схожою на справжнього лідера. ШІ зберіг рослинність на обличчі Зеленського, яка з’явилася у нього під час повномасштабного вторгнення. Примітно, що президент-Кен зображений у діловому костюмі з краваткою, а не в одязі кольору хакі, який він частіше носить останнім часом.

Також ШІ створив депутатку від "Слуги народу" Мар’яну Безуглу, яка раніше потрапила до скандалу через висловлювання з приводу звільнення зі служби Юрія Луценка. В образі Барбі у неї зберігся рудий колір волосся у різних варіаціях зачісок.

Ще варіація Мар’яни Безуглої в образі Барбі

Крім того, в образі Кена постав в.о. президента України у 2014 році Олексій Турчинов. Штучний інтелект зумів передати його харизмі та суворий вираз обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що штучний інтелект згенерував арешт володимира путіна та суд над ним у Гаазі. На цифрових фото російський президент виглядає переляканим.