Конкурент ChatGPT: в Україні доступний новий чат-бот із штучним інтелектом від Google, що він може

У Мінцифрі вважають, що ШІ — це тренд, який необхідно спробувати кожному

Чат-бот Bard від Google тепер доступний українською мовою. За його допомогою користувачам мережі не потрібно витрачати час на пошук інформації в Інтернеті вручну. Також він має переваги порівняно зі ChatGPT, що з'явився в Україні раніше.

Про це у четвер, 13 липня, повідомили у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації.

"Чат-бот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш відповідну інформацію з Інтернету", — йдеться у повідомленні.

Що може Bard

давати голосові відповіді;

зберігати історію розмов (є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard)

експорт коду Python не тільки в Google Colab, але і в Replit

ділитися розмовами коїться з іншими людьми.

Переваги Bard у порівнянні з ChatGPT

чат-бот Bard підключено до інтернету, що дає можливість надавати актуальну інформацію на запит;

у Google Bard є можливість голосового відтворення відповідей. Користувачі можуть не тільки вводити їх текстовий формат, але й озвучувати;

Bard пропонує відразу кілька варіантів згенерованих відповідей та дає можливість переглянути подібні запити до Google;

дозволяє експортувати згенерований ним вміст у Gmail та Google Docs (у ChatGPT можна лише копіювати вміст);

Bard від Google понад 20 мов програмування.

"Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси", — сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Українці можуть протестувати чат-бот Bard від Google можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ChatGPT наробив навколо себе багато галасу і навіть став забороненим у школах Нью-Йорка. Вся справа в побоюваннях, що учні можуть використовувати його для шахрайства.