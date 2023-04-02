Італія першою із західних країн заблокувала ChatGPT - у чому звинувачують бота-суперпомічника

Країна починає розслідування через проблеми з конфіденційністю

У п'ятницю, 31 березня, Управління із захисту даних Італії заборонило використання ChatGPT та розпочало власне розслідування. Країна підозрює програму штучного інтелекту у порушенні правил збору даних.

Влада Італії заявила, що вводить "негайне тимчасове обмеження, що перешкоджатиме доступу до сайту, поки компанія не навчиться поважати дані своїх італійських користувачів".

Перераховуючи причини цього кроку, італійський наглядовий орган заявив, що у OpenAI немає "юридичної основи, яка б виправдовувала масовий збір і зберігання персональних даних" для "навчання" чат-бота.

Італія також звинуватила виробника ChatGPT у нездатності визначити вік користувачів чат-бота, яким має бути не менше 13 років.

"Агентство, також відоме як Garante, заявило, що "відсутність перевірки віку наражає дітей на отримання відповідей, які абсолютно не відповідають їхньому віку та обізнаності, навіть якщо послуга нібито адресована користувачам віком від 13 років згідно з умовами обслуговування OpenAI", — повідомляє The Guardian.

Італійський наглядовий орган також посилався на тенденцію ChatGPT надавати неточні відповіді, заявивши, що "інформація, доступна боту, не завжди відповідає фактичним обставинам".

Тепер OpenAI має повідомити протягом 20 днів про заходи, які компанія вжила для забезпечення конфіденційності даних користувачів, інакше ризикує отримати штраф у розмірі до 20 мільйонів євро або чотирьох відсотків свого річного обороту.

Як відреагував OpenAI на цю ситуацію?

Того ж дня після запиту від уряду, компанія OpenAI оголосила, що вимкнула ChatGPT в Італії на прохання Garante. Однак, компанія запевняє, що її дії цілком відповідають законам про конфіденційність в Європі.

Компанія OpenAI також повідомила, що працює над зменшенням використання персональних даних під час навчання своїх систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT, оскільки їх мета полягає в тому, щоб дізнаватися про світ, а не про конкретних осіб.

"У той час, як деякі державні школи та університети по всьому світу заблокували ChatGPT у своїх локальних мережах через занепокоєння студентським плагіатом, дії Італії є "першим загальнонаціональним обмеженням основної платформи штучного інтелекту з боку демократії", — сказав Алп Токер, директор правозахисної групи NetBlocks, що контролює доступ до Інтернету по всьому світу.

Італія, яка тимчасово обмежила використання ChatGPT особистих даних домашніх користувачів, стала першою західною країною, яка вжила заходів проти чат-бота на основі штучного інтелекту. Чат-бот також недоступний у материковому Китаї, Гонконзі, Ірані та Росії та в деяких частинах Африки, де жителі не можуть створювати облікові записи OpenAI.

Експерти зі штучного інтелекту вважають, що ймовірно, інші уряди послідують цьому прикладу та видадуть подібні правила.

"Я думаю, що з інших країн можуть бути певні подальші дії, [особливо] якщо компанія OpenAI не надасть більше інформації про те, як навчається алгоритм", — сказала Рута Лієпіна, науковий співробітник Болонського університету в Італії.

Попри скандальні історії з ботом, з моменту свого випуску ChatGPT спровокував технологічне божевілля, спонукаючи конкурентів запускати подібні продукти, а компанії — інтегрувати його або подібні технології у свої програми та продукти.

Ба більше, багато експертів кажуть, що необхідні нові правила для регулювання ШІ через його потенційний вплив на національну безпеку, робочі місця та освіту. Раніше "Телеграф" розповідав наскільки ймовірним є сценарій, при якому ChatGPT замінить людей у більшості професій.