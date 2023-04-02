Италия первой из западных стран заблокировала ChatGPT – в чем обвиняют бота-суперпомощника

Страна начинает расследование из-за проблем с конфиденциальностью

В пятницу, 31 марта, Управление по защите данных Италии запретило использование ChatGPT и начало собственное расследование. Страна подозревает программу искусственного интеллекта в нарушении правил сбора данных.

Власти Италии заявили, что вводят "немедленное временное ограничение, препятствующее доступу к сайту, пока компания не научится уважать данные своих итальянских пользователей".

Перечисляя причины этого шага, итальянский надзорный орган заявил, что у OpenAI нет "юридической основы, которая оправдывала бы массовый сбор и хранение персональных данных" для "обучения" чат-бота.

Италия также обвинила производителя ChatGPT в неспособности определить возраст пользователей чат-бота, которым должно быть не менее 13 лет.

"Агентство, также известное как Garante, заявило, что "отсутствие проверки возраста подвергает детей получению ответов, абсолютно не соответствующих их возрасту и осведомленности, даже если услуга якобы адресована пользователям в возрасте от 13 лет согласно условиям обслуживания OpenAI", — сообщает The Guardian.

Итальянский надзорный орган также ссылался на тенденцию ChatGPT предоставлять неточные ответы, заявив, что "информация, доступная боту, не всегда отвечает фактическим обстоятельствам".

Теперь OpenAI должен сообщить в течение 20 дней о мерах, предпринятых компанией для обеспечения конфиденциальности данных пользователей, иначе рискует получить штраф в размере до 20 миллионов евро или четырех процентов своего годового оборота.

Как отреагировал OpenAI на данную ситуацию?

В тот же день после запроса от правительства, компания OpenAI объявила, что отключила ChatGPT в Италии по просьбе Garante. Однако компания уверяет, что ее действия полностью соответствуют законам о конфиденциальности в Европе.

Компания OpenAI также сообщила, что работает над уменьшением использования персональных данных при обучении своих систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, поскольку их цель состоит в том, чтобы узнавать мир, а не конкретных лиц.

"В то время как некоторые государственные школы и университеты по всему миру заблокировали ChatGPT в своих локальных сетях из-за беспокойства студенческим плагиатом, действия Италии являются "первым общенациональным ограничением основной платформы искусственного интеллекта со стороны демократии", — сказал Алп Токер, директор правозащитной группы NetBlocks, контролирующий доступ к Интернету по всему миру.

Италия, временно ограничившая использование ChatGPT личных данных домашних пользователей, стала первой западной страной, предпринявшей меры против чат-бота на основе искусственного интеллекта. Чат-бот также недоступен в материковом Китае, Гонконге, Иране, россии и некоторых частях Африки, где жители не могут создавать учетные записи OpenAI.

Эксперты по искусственному интеллекту считают, что, вероятно, другие правительства последуют этому примеру и выдадут подобные правила.

"Я думаю, что из других стран могут быть определены дальнейшие действия, [особенно] если компания OpenAI не предоставит больше информации о том, как учится алгоритм", — сказала Рута Лиепина, научный сотрудник Болонского университета в Италии.

Несмотря на скандальные истории с ботом, с момента своего выпуска ChatGPT спровоцировал технологическое безумие, побуждая конкурентов запускать подобные продукты, а компании интегрировать его или подобные технологии в свои программы и продукты.

Более того, многие эксперты говорят, что необходимы новые правила для регулирования ИИ из-за его потенциального влияния на национальную безопасность, рабочие места и образование. Ранее "Телеграф" рассказывал насколько вероятен сценарий, при котором ChatGPT заменит людей в большинстве профессий.