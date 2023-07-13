Конкурент ChatGPT: в Украине доступен новый чат-бот с искусственным интеллектом от Google, что он может

В Минцифре считают, что ИИ – это тренд, который необходимо опpобовать каждому

Чат-бот Bard от Google теперь доступен на украинском языке. С его помощью пользователям сети не потребуется тратить время на поиск информации в интернете вручную. Также он имеет преимущества по сравнению с появившимся в Украине ранее ChatGPT.

Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации.

"Чат-бот помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из Интернета", — говорится в сообщении.

Что может Bard

давать голосовые ответы;

сохранять историю разговоров (есть возможность просмотреть историю изменений и ваш диалог с Bard)

экспорт кода Python не только в Google Colab, но и в Replit

делиться разговорами с другими людьми.

Преимущества Bard по сравнению с ChatGPT

чат-бот Bard подключен к интернету, что дает возможность предоставлять актуальную информацию на запрос;

в Google Bard есть возможность голосового воспроизведения ответов. Пользователи может не только вводить их текстовом формате, но и озвучивать;

Bard предлагает сразу несколько вариантов сгенерированных ответов и дает возможность просмотреть подобные запросы в Google;

позволяет экспортировать сгенерированное им содержимое в Gmail и Google Docs (в ChatGPT можно только копировать содержимое);

Bard от Google более 20 языков программирования.

"Искусственный интеллект – это тренд, который необходимо опpобовать каждому. Он уже стал частным нашего жития, в том числе нужно знать его возможности. Понимать, какие задачки можно делегировать ИИ и как автоматизировать определенные процессы", — сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Украинцы могут протестировать чат-бот Bard от Google можно по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ChatGPT наделал вокруг себя много шума и даже стал запрещенным в школах Нью-Йорка. Все дело в опасениях, что ученики могут использовать его для мошенничества.