Искусственный интеллект и бизнес: как ChatGPT поможет предпринимателям Украины

Нейросети могут заменить бизнес-консультантов

Искусственный интеллект ChatGPT и другие нейросети могут помочь украинским бизнесменам создавать бизнес-планы или проектную документацию.

Об этом экс-глава Министерства развития экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Большинство людей не являются дженералистами, они не все знают. Чтобы сделать бизнес-план, запустить компанию и т.п. нужно знать все от стратегического менеджмента до инноваций, до маркетинга, коммуникации, финансов и т.д. Большинство людей, которые являются лидерами бизнеса, не имеют всего этого. Кто-то может не знать бизнес-процессы, кто-то не умеет финансы делать, у кого-то маркетинг страдает… ChatGPT может помочь вам, первое, понять ваши черные пятна, то, чего вы не знаете, и второе: достаточно качественно, не суперово, но довольно качественно, на четверочку по пятибалльной системе, сделать это за вас", — сообщил Тимофей Милованов.

Экс-министр отметил, что нейросети при условии качественного запроса могут фактически выполнить роль бизнес-консультантов.

"Если вы пишете, например, проект, и говорите: я хочу, я разбираюсь в этом, это моя идея. Помогите мне из этого сделать проект. Какие нужны элементы из этого проекта в бизнес-плане? Он даст стандартную структуру бизнес-плана. Ты скажешь: о, по маркетингу я ничего не знаю… Ты ему напишешь: "Задай мне пять вопросов, чтобы ты вместо меня мог написать базовую маркетинговую стратегию". Он задаст пять вопросов, я дам ответы о своем продукте, он что-то напишет. Оно будет не суперово, но неплохо. То есть, это пример, как его использовать. Это адаптация использования тьютора в качестве консультанта по тем вопросам, где тебе может не хватать знаний", — объясняет президент Киевской школы экономики.

Больше о проблемах внедрения искусственного интеллекта в Украине читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Увеличивает производительность на стыке "бизнес и человек": Тимофей Милованов объяснил пользу искусственного интеллекта".

Как ранее писал "Телеграм", в чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT произошел сбой в работе, в результате которого часть пользователей могла видеть темы разговоров других. В то же время сервис уже успел попасть под запрет в школах штата Нью-Йорк.