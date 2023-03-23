Сбой в ChatGPT показал пользователям чужие разговоры: как отреагировали в компании

Компания планирует проведение технического анализа для дальнейшего изучения проблемы

В чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT произошел сбой в работе, в результате которого часть пользователей могла видеть темы разговоров других. После случившегося многие пользователи выразили обеспокоенность относительно конфиденциальности на платформе.

Об этом сообщает издание ВВС, ссылаясь на заявление генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана.

Так, после сбоя пользователи социальных сетях Reddit и Twitter делились изображениями истории чатов, которые, по их заявления, не принадлежали им. Один из пользователей Reddit опубликовал фотографии своей истории чата, где были такие заголовки, как "Развитие китайского социализма", а также разговоры на китайском языке.

По словам Альтмана, компания "чувствует себя ужасно" из-за случившейся проблемы, но на данный момент эта значительная ошибка уже исправлена. Кроме того, вскоре будет проведен технический анализ, который позволит глобальнее изучить проблему.

Отмечается, что ошибка возникла всего через день после того, как компания Google представила своего чат-бота Bard группе бета-тестеров и журналистов.

ChatGPT с момента его запуска в ноябре 2022 года используют миллионы людей. Чат-бот позволяет сохранять каждый разговор в истории чата пользователя. Люди используют его для составления сообщений, написания песен и даже кодов.

В политике конфиденциальности компании указано, что пользовательские данные, к примеру, подсказки и ответы, могут быть использованы для продолжения обучения модели искусственного интеллекта. Однако их используют исключительно после удаления личной информации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине ChatGPT запустили 18 февраля 2023 года. Украинцам подробно рассказали, как зарегистрироваться и как пользоваться чат-ботом.