Штучний інтелект і бізнес: як ChatGPT допоможе підприємцям України

Нейромережі можуть замінити бізнес-консультантів

Штучний інтелект ChatGPT та інші нейромережі можуть допомогти українським підприємцям створювати бізнес-плани чи проєктну документацію.

Про це ексочільник Міністерства розвитку економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

"Більшість людей не є дженералістами, вони не все знають. Щоб зробити бізнес-план, запустити компанію тощо треба знати все від стратегічного менеджменту до інновацій, до маркетингу, до комунікації, до фінансів тощо. Більшість людей, які є лідерами бізнесу, не мають всього цього. Наприклад, хтось може не знати бізнес-процеси, хтось не вміє фінанси робити, у когось маркетинг страждає… ChatGPT може допомогти вам, перше, зрозуміти ваші чорні плями, те, чого ви не знаєте. І друге: досить якісно, не суперово, але досить якісно, на четвірочку за п'ятибальною системою, зробити це за вас", — повідомив Тимофій Милованов.

Ексміністр зазначив, що нейромережі, за умови якісного запиту, можуть фактично виконати роль бізнес-консультантів.

"Якщо ви пишете, наприклад, проєкт, і кажете: Я хочу, я розуміюся на цьому, це моя ідея. Допоможіть мені з цього зробити проєкт. Які треба елементи з цього проєкту в бізнес-плані? Він дасть стандартну структуру бізнес-плану. Ти скажеш: о, по маркетингу я нічого не знаю. Ти йому напишеш: "Постав мені п'ять запитань, щоб ти замість мене міг написати базову маркетингову стратегію". Він поставить п'ять запитань, я дам відповіді про свій продукт, він щось напише. Воно буде не суперово, але непогано. Тобто, це приклад, як його використовувати. Це адаптація використання тьютора як консультанта з тих питань, де тобі може бракувати знань", – пояснює президент Київської школи економіки.

Більше про проблеми впровадження штучного інтелекту в Україні читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Збільшує продуктивність на стику "бізнес і людина": Тимофій Милованов пояснив користь штучного інтелекту".

Як раніше писав "Телеграм", у чат-боті зі штучним інтелектом ChatGPT стався збій у роботі, в результаті якого частина користувачів могла бачити теми розмов інших. Водночас, сервіс вже встиг потрапити під заборону у школах штату Нью-Йорк.