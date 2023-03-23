Сбой в ChatGPT показав користувачам чужі розмови: як відреагували в компанії

Компанія планує проведення технічного аналізу для подальшого вивчення проблеми

У чат-боті зі штучним інтелектом ChatGPT стався збій у роботі, в результаті якого частина користувачів могла бачити теми розмов інших. Після того, що сталося, багато користувачів висловили стурбованість щодо конфіденційності на платформі.

Про це повідомляє видання BBC, посилаючись на заяву генерального директора компанії OpenAI Сема Альтмана.

Так, після збою користувачі соціальних мереж Reddit і Twitter ділилися зображеннями історії чатів, які, за їхніми заявами, не належали їм. Один із користувачів Reddit опублікував фотографії своєї історії чату, де були такі заголовки, як "Розвиток китайського соціалізму", а також розмови китайською мовою.

За словами Альтмана, компанія "почується жахливо" через проблему, що сталася, але на цей момент ця значна помилка вже виправлена. Крім того, незабаром буде проведено технічний аналіз, який дозволить глобальніше вивчити проблему.

Зазначається, що помилка виникла лише через день після того, як компанія Google представила свого чат-бота Bard групі бета-тестерів та журналістів.

ChatGPT з моменту його запуску у листопаді 2022 року використовують мільйони людей. Чат-бот дозволяє зберігати кожну розмову в історії чату користувача. Люди використовують його для складання повідомлень, написання пісень та навіть кодів.

У політиці конфіденційності компанії зазначено, що дані користувача, наприклад, підказки та відповіді, можуть бути використані для продовження навчання моделі штучного інтелекту. Проте їх використовують лише після видалення особистої інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні ChatGPT запустили 18 лютого 2023 року. Українцям докладно розповіли, як зареєструватися та як користуватися чат-ботом.