Порошенко и Безуглая - Кен и Барби: искусственный интеллект нарисовал украинских политиков (фото)

Искусственный интелект точно сумел подобрать черты лица, чтобы сделать Кенов похожими на украинских политиков

Премьера американского фильма "Барби" наделала много шума в сети. Все массово начали одеваться во все розовое и примерять на себе образ легендарных кукол Кена и Барби. Фандрайзинговая платформа UNITED24 опубликовала куклу от искусственного интеллекта, которая похожа на Елену Зеленскую и Владу Седан одновременно, но этим все не обошлось.

В сети также появились куклы от ИИ с лицами известных украинских политиков. Среди них есть прошлый и действующий президенты Украины.

Так, пользователям сети показали, как бы выглядел бывший президент Украины Петр Порошенко в образе Кена. Искусственный интеллект изобразил его подтянутым, молодым и мускулистым, а также с привычной всем прической. Экс-президент одет в деловом стиле, который предпочитает и в жизни.

Кукла нынешнего президента Украины Владимира Зеленского тоже получилась похожей на настоящего лидера. ИИ сохранил растительность на лице Зеленского, которая появилась у него во время полномасштабного вторжения. Примечательно, что президент-Кен изображен в деловом костюме с галстуком, а не в одежде цвета хаки, которую он чаще носит в последнее время.

Также ИИ создал депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую, которая ранее попала в скандал из-за высказываний по поводу увольнения со службы Юрия Луценко. В образе Барби у нее сохранился рыжий цвет волос в разных вариациях причесок.

Еще вариация Марьяны Безуглой в образи Барби

Кроме того, в образе Кена предстал и.о. президента Украины в 2014 году Алексей Турчинов. Искусственный интеллект сумел передать его харизму и строгое выражение лица.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что искусственный интелект сгенерировал арест владимира путина и суд над ним в Гааге. На цифровых фото российский президент выглядит испуганным.