Копия Влады Седан или Зеленской?: сеть в восторге от украинской куклы Барби, сгенерированной ИИ (фото)

В Украине Барби сменила бы розовые наряды на сине-желтые

Мировая премьера романтической комедии "Барби", главными героями которой стали Марго Робби и Райан Гослинг, настолько вдохновила весь мир, что команда UNITED24 решила посмотреть, как бы выглядела украинская версия знаменитой куклы.

Результат работы искусственного интеллекта над украинской куклой Барби, цвета которой с розового сменились на сине-желтые, UNITED24 разместили на своей странице в Инстаграм. В подписи к фото также предложили тегнуть создателей оригинальной куклы Барби, чтобы предложить им идею такой патриотической украинской куклы.

"Благодаря искусственному интеллекту мы сгенерировали вероятный вид куклы Барби в стиле UNITED24. Так ее увидели технологии, а какой видите ее вы? Уверены, благотворительная кукла Барби могла бы собрать немало средств на поддержку Украины: на ее восстановление, на образование или медицинскую помощь" — говорится в сообщении.

ИИ создал удивительно красивую куклу с белокурыми волосами, голубыми глазами и пышными губами. Украинская Барби предстала в нескольких нарядах в сине-желтых тонах.

Сеть осталась в восторге от возможной украинкой куклы, о чем говорит множество комментариев под постом в Инстаграм. Более того, пользователи активно тегают создателей Барби, чтобы те обратили внимание на такой вариант их игрушки.

Также в сети отмечают, что сгенерированная ИИ кукла очень похожа на первую леди Украины Елену Зеленскую, а также на журналистку, блогершу и жену известногоо украинского футболиста Александра Зинченко — Владу Седан.

Напомним, что Марго Робби и фильм Барби спровоцировали тренд — люди олицетворяют образ куклы и на себе. Так дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин также примеряла некоторые элементы одежды. А до этого Марго Робби показала свою идеальную фигуру в коротком платье на пресс-конференции фильма. Она дополнила свой образ розовыми туфлями и макияжем в тон.