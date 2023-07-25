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Копія Влади Седан чи Зеленської?: мережа в захваті від української ляльки Барбі, що згенерував ШІ (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Українська лялька Барби вийшла дуже стильною Новина оновлена 25 липня 2023, 13:03
Українська лялька Барби вийшла дуже стильною. Фото Колаж "Телеграфу"

В Україні Барбі змінила б рожеве вбрання на синьо-жовті

Світова прем’єра романтичної комедії "Барбі", головними героями якої стали Марго Роббі та Райан Гослінг, настільки надихнула весь світ, що команда UNITED24 вирішила подивитися, як виглядала б українська версія знаменитої ляльки.

Результат роботи штучного інтелекту над українською лялькою Барбі, кольори якої з рожевого змінилися на синьо-жовті, UNITED24 розмістили на своїй сторінці в Інстаграм. У підписі до фото також запропонували тегнути творців оригінальної ляльки Барбі, щоб запропонувати їм ідею такої патріотичної української ляльки.

"Завдяки штучному інтелекту ми згенерували ймовірний вигляд ляльки Барбі в стилі UNITED24. Так її побачили технології, а якою бачите її ви? Упевнені, що благодійна лялька Барбі могла б зібрати чимало коштів на підтримку України: на її відновлення, на освіту чи медичну допомогу" — йдеться у повідомленні.

Штучний інтелект створив напрочуд гарну ляльку з білявим волоссям, блакитними очима та пишними губами. Українська Барбі постала у кількох вбраннях у синьо-жовтих тонах.

якою була б українська Барбі
українська Барбі
Барбі з України
Барбі

Мережа залишилася в захваті від можливої українки ляльки, про що говорить багато коментарів під постом в Інстаграм. Щобільше, користувачі активно тегають творців Барбі, щоб ті звернули увагу на такий варіант їхньої іграшки.

Також у мережі зазначають, що згенерована ІІ лялька дуже схожа на першу леді України Олену Зеленську, а також на журналістку, блогерку та дружину відомого українського футболіста Олександра Зінченка — Владу Седан.

коментарі про Барбі
коментарі про українську Барбі
українська Барбі схожа на Владу Седан

Нагадаємо, що Марго Роббі та фільм Барбі спровокували тренд – люди уособлюють образ ляльки і на собі. Так дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін також приміряла деякі елементи одягу. А до цього Марго Роббі показала свою ідеальну фігуру у короткій сукні на прес-конференції фільму. Вона доповнила свій образ рожевими туфлями та макіяжем у тон.

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#Барбі #ІІ