"Мама любит Барби": одиозный нардеп Дубинский появился в неожиданном образе (фото)

Не все украинцы в восторге от стиля нардепа

Скандально известный народный депутат Александр Дубинский пришел в Верховную Раду в розовой футболке. Его коллега пошутил, что народный избранник следит за трендами и решил примерить образ Барби.

Фото Александра Дубинского в розовой футболке опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. В комментариях под постом не все оценили модный образ нардепа.

Так, Александр Дубинский запечатлен на снимке в однотонной розовой оверсайз футболке и очках с розовыми стеклами. Брюки на нардепе, правда, не розового, а бежевого цвета. С бумажным стаканом в руках он стоит в зале Верховной Рады и общается с коллегами. Важно отметить, комментарий Гончаренко — намек на известные слова Дубинского, который на вопрос о том, почему у его матери целая коллекция дорогих авто, ответил: "Мама любит скорость".

В комментариях некоторые пользователи соцсети с юмором отреагировали на внешний вид народного избранника, назвав его "Зефиркой". Но некоторые наоборот раскритиковали его и заявили, что народные депутаты должны ходить на работу исключительно в деловых костюмах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена Николая Тищенко Алла Барановская также решила стать Барби и оделась во все розовое от головы до пяток.