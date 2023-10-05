Дубинский просит мобилизовывать нардепов, но сам повестку не взял (видео)

Политик противоречит сам себе

Нардеп Александр Дубинский, который в конце августа зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предлагающий отменить отсрочки от мобилизации для народных депутатов, отказался взять повестку от военкомата. Он не стал объяснять причины.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Инсайдер UA". Все происходило на улице.

В повестке было указано, что Дубинского приглашают в ТЦК 6 октября. Он ознакомился с ее содержанием и сказал, что не возьмет повестку.

"А я не буду ее забирать просто… Так бывает… Оставьте ее себе на память, хорошо? Какие смешные ребята", — сказал Дубинский пытаясь непринужденно улыбаться, но выражение его лица больше напоминало гримасу.

Напомним, зарегистрированный Дубинским проект закона №9647 опубликован на сайте Верховной Рады. В пояснительной записке к нему сказано, что согласно действующему законодательству Украины защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Однако народные депутаты освобождены от призыва и не участвуют в защите страны во время войны, что "создает несправедливое отношение к исполнению конституционных обязанностей всеми гражданами Украины".

Дубинский же предлагает обеспечить справедливую мобилизацию в Украине во время военного положения. Для этого нужно исключить парламентариев из перечня людей, не подлежащих призыву на военную службу.

Как сообщал "Телеграф", Печерский суд Киева 10 августа избрал меру пресечения для Дубинского в виде личного обязательства. Ему запрещено без разрешения покидать Киевскую область, также он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, хотя, по имеющимся данным, отец самостоятельно и выехал из страны и вернулся.