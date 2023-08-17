Окольцевали: Дубинскому после хвастливых заявлений надели браслет, он пригрозил Зеленскому

Нардепу Александру Дубинскому, которому по решению суда покидать Киевскую область, одели электронный браслет. Народный избранник высказал свое недовольство и разразился обвинениями в адрес президента Зеленского и руководителя ОП Украины Ермака.

Об этом сообщает "Телеграф".

Стоит отметить, что до этого момента Дубинский на протяжении недели после вступления в силу решения суда хвастался, что не носит никакие браслеты, как это постановили судьи. По его словам, в СБУ "не могли найти" для него необходимое устройство.

Однако уже в четверг 17 августа, нардепа все же "окольцевали" и, судя по всему, ему это очень не понравилось. Он разразился гневными обвинениями в адрес Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Дескать браслет ему одели якобы из-за критики власти, а в его деле можно было обойтись и без таких мер.

Подытожил он прямой угрозой в адрес президента.

"Обещаю, что буду носить бережно, ведь после смены власти, донашивать его прийдется вам, Владимир Александрович", — говорит Дубинский.

Напомним, что дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки пассия нардепа "спалила" его совместный с ней отдых в Барселоне. Отметим, что народный депутат выехал из Украины 27 июня, а вернулся 27 июля. За это время он успел дважды посетить Италию, побывать в Хорватии и Испании.

При этом на суде Дубинский заявил, что разница во времени и пунктах пересечения границы при выезде из Украины между ним и отцом связана якобы с тем, что нардеп получил разрешение на выезд позже отца, а тот уже купил билеты.