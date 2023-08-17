Окольцювали: Дубінському після хвалькуватої заяви одягли браслет, він пригрозив Зеленському

Дубінський перейшов навіть на прямі погрози

Нардепу Олександру Дубінському, якому за рішенням суду заборонено залишали Київську область, одягли електронний браслет. Народний обранець висловив своє невдоволення та вибухнув звинуваченнями на адресу президента Зеленського та керівника ОП України Єрмака.

Про це повідомляє "Телеграф".

Варто зазначити, що до цього моменту Дубінський протягом тижня після набрання чинності рішенням суду хвалився, що не носить жодних браслетів, як це ухвалили судді. За його словами, у СБУ "не могли знайти" для нього необхідний пристрій.

Проте вже в четвер 17 серпня, нардепа все ж таки "окільцювали" і, судячи з усього, йому це дуже не сподобалося. Він вибухнув гнівними звинуваченнями на адресу Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. Мовляв, браслет йому одягли нібито через критику влади, а в його справі можна було обійтися і без таких заходів.

Підсумував він прямою погрозою на адресу президента.

"Обіцяю, що носитиму дбайливо, адже після зміни влади, доношувати його доведеться вам, Володимире Олександровичу", - каже Дубінський.

Нагадаємо, що справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки пасія нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Зазначимо, що народний депутат виїхав із України 27 червня, а повернувся 27 липня. За цей час він встиг двічі відвідати Італію, побувати у Хорватії та Іспанії.

При цьому на суді Дубінський заявив, що різниця в часі та пунктах перетину кордону при виїзді з України між ним та батьком пов’язана нібито з тим, що нардеп отримав дозвіл на виїзд пізніше за батька, а той уже купив квитки.

Втім, суд задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід для нардепа Олександра Дубинського у вигляді особистого зобов’язання. Дубінському заборонено без дозволу залишати Київську область, також він має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.