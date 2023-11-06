Одіозному нардепу Дубінському обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Дубінський подаватиме на апеляцію

Нардепу Дубінському, якому висунули підозру у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків, обрали запобіжний захід. Тепер він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє "Суспільне". За даними кореспондента видання, суд частково задовольнив прохання прокурора у справі.

Домашній арешт також означає, що фігурант повинен буде носити електронний браслет. Крім того, підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, причетними до слідства.

"Часткове" задоволення прохання прокурора полягає в тому, що відлучатися Дубінському буде можна, але тільки до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Повідомляється, що у відповідь на рішення Дубінський висловив припущення, що справа проти нього — спроба припинити критику Офісу президента в умовах війни, адже у своїх соцмережах нардеп часто висловлювався з приводу розкрадання державного бюджету. Також він додав, що через домашній арешт не зможе виконувати свою діяльність як депутат Верховної Ради. Разом із адвокатами нардеп подаватиме на апеляцію.

Нагадаємо, що 1 листопада у Дубінського пройшли обшуки. А вже 3 листопада правоохоронці повідомили, що зібрали доказову базу на нардепа, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Згідно з матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї громадянської дружини. Для реалізації схеми парламентарій використав підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито волонтерів. Тепер йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Раніше ми писали про те, що 3 серпня правоохоронці провели обшуки у Дубінського через можливе підроблення ним документів для виїзду за кордон.