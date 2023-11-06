Одиозному нардепу Дубинскому избрали меру пресечения: что решил суд

Дубинский будет подавать на апелляцию

Нардепу Дубинскому, которому предъявили подозрение по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин, избрали меру пресечения. Теперь он должен находится под круглосуточным домашним арестом.

Об єтом сообщает "Суспільне". По данным корреспондента издания, суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу.

Домашний арест также означает, что фигурант будет обязан носить электронный браслет. Кроме того, подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию.

"Частичное" удовлетворение просьбы прокурора заключается в том, что отлучаться Дубинскому будет можно, но только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

Сообщается, что в ответ на решение Дубинский предположил, что дело против него — попытка прекратить критику Офиса президента в условиях войны, ведь в своих соцсетях нардеп часто высказывался по поводу хищения государственного бюджета. Также он добавил, что из-за домашнего ареста не сможет выполнять свою деятельность как депутат Верховной Рады. Вместе с адвокатами нардеп будет подавать на апелляцию.

Напомним, что 1 ноября у Дубинского прошли обыски. А уже 3 ноября правоохранители сообщили, что собрали доказательную базу на нардепа, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

Согласно материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы волонтеров. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что 3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу.