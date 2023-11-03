Дубинскому грозит 7 лет за решеткой: СБУ объявила нардепу новое подозрение

Нардепу удалось незаконно переправить за границу родственника жены

Служба безопасности Украины объявила подозрение народному депутату Александру Дубинскому, у которого 1 ноября правоохранители провели обыск. Его подозревают в организации схемы для уклонистов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, вместе с ГБР была собрана доказательная база на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. В пятницу, 3 ноября, ему сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Следует отметить, что СБУ не называет имя нардепа, но из фотографий, обнародованных в соцсетях, можно сделать вывод, что речь идет именно о Дубинском.

Фото СБУ

Фото из соцсетей

В СБУ подчеркнули, что, по материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы волонтеров.

"Установлено, что часть документов, необходимых для бегства "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экс-помощника — депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации", — говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:

флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему "Шлях".

Сообщение о подозрении другому фигуранту

В настоящее время директору привлеченной общественной организации также сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, 3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции "Слуга народа" из-за санкций США. По данным Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение. Однако, как утверждают правоохранители, он не сопровождал отца — тот самостоятельно уехал, а затем вернулся в Украину гораздо раньше депутата. 8 августа Дубинскому объявили о подозрении, а 10 — назначили меру пресечения в виде личного обязательства.