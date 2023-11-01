С обысками пришли не зря: ДБР опубликовало непростой разговор Дубинского (аудио)

Дубинскому грозит до 7 лет лишения свободы

ГБР опубликовало личный разговор нардепа Александра Дубинского, к которому 1 ноября пришли с обысками по делу о незаконной организации незаконного выезда родни его сожительницы. На нем можно услышать как фигурант дает инструкции по пересечению границы во время военного положения.

Видео было опубликовано на YouTube-канале ГБР. Стоит отметить, что имя нардепа правоохранители так и не раскрывают, однако журналисты еще раньше выяснили, что речь идет именно о Дубинском.

В разговоре фигурант инструктирует родственника своей сожительниц о том, как оформить выезд за границу через подконтрольную ему общественную организацию "Медиаоборона".

Напомним, что, по данным правоохранителей, нардеп в сговоре с другими лицами организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Родственник сожительницы народного избранника пытался выехать с территории Украины в Республику Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов. На границе они предоставили документы, внесенные в систему "Шлях" — выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других формирований. Разрешение было получено по заказу Вышгородской районной военной администрации на основании ходатайства Общественной организации "МЕДИАБОРОНА".

Ранее мы писали о том, что 3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу.