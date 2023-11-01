К нардепу Дубинскому снова пришли с обысками: что известно

Предыдущие обыски прошли у него 3 августа

Утром 1 ноября правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому, который недавно отказался взять повестку. Проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

Об этом сообщает "Украинская правда". Издание ссылается на информацию от своего источника в правоохранительных органах. По его данным, речь идет об организации незаконного выезда родни сожительницы депутата.

Напомним, 3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции "Слуга народа" из-за санкций США. По данным Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение. Однако, утверждают правоохранители, он не сопровождал отца — тот самостоятельно уехал, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат. 8 августа Дубинскому объявили подозрение, а 10 — назначили меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщал Телеграф", когда Александру Дубинскому, которому по решению суда запрещено покидать Киевскую область, надевали электронный браслет, он высказал свое недовольство и разразился обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Украины Ермака. Он заявил, что браслет ему якобы надели из-за критики власти, а в его деле можно было обойтись и без таких мер.