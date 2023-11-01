До нардепа Дубинського знову прийшли з обшуками: що відомо

Попередні обшуки пройшли у нього 3 серпня

Вранці 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубинського, який нещодавно відмовився взяти повістку. Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

Про це повідомляє "Українська правда". Видання посилається на інформацію від свого джерела у правоохоронних органах. За його даними, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Нагадаємо, 3 серпня правоохоронці провели обшуки у Дубинського через можливе підроблення ним документів для виїзду за кордон. Раніше його виключили із фракції "Слуга народу" через санкції США. За даними Офісу генпрокурора, під час війни нардеп отримав дозвіл на виїзд із України під приводом супроводу батька на лікування. Проте, стверджують правоохоронці, він не супроводжував батька — той самостійно поїхав, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж депутат. 8 серпня Дубинському оголосили підозру, а 10 — призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомляв Телеграф", коли Олександру Дубинському, якому за рішенням суду заборонено залишати Київську область, одягали електронний браслет, він висловив своє невдоволення і вибухнув звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського та керівника ВП України Єрмака. Він заявив, що браслет йому нібито вдягли через критику влади, а в його справі можна було обійтися без таких заходів.