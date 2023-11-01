З обшуками прийшли недаремно: ДБР опублікувало непросту розмову Дубінського (аудіо)

Дубінському загрожує до 7 років позбавлення волі

ДБР опублікувало особисту розмову нардепа Олександра Дубінського, до якого 1 листопада прийшли з обшуками у справі про незаконну організацію незаконного виїзду рідні його співмешканки. На ньому можна почути як фігурант дає інструкції щодо перетину кордону під час воєнного стану.

Відео було опубліковано на YouTube каналі ДБР. Варто зазначити, що ім’я нардепа правоохоронці так і не розкривають, проте журналісти ще раніше з’ясували, що йдеться саме про Дубінського.

У розмові фігурант інструктує родича своєї співмешканки про те, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію "Медіаборона".

Нагадаємо, що за даними правоохоронців, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї громадянської дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова автомобілем через один із пропускних пунктів. На кордоні вони надали документи, внесені до системи "Шлях" — витяг із розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань. Дозвіл був отриманий на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації "МЕДІАБОРОНА".

Раніше ми писали про те, що 3 серпня правоохоронці провели обшуки у Дубінського через можливе підроблення ним документів для виїзду за кордон.