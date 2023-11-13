До нардепа Дубінського знову прийшли СБУ та ДБР: тепер вже справа серйозна

У справі фігурує ще один відомий, але вже екс-нардеп

Українські правоохоронці знову прийшла з обшуками до народного депутата до Олександра Дубінського, якому раніше висунули підозру у справі про схему незаконного перетину. Тепер у "гості" навідалися вже у іншій справі.

Про це повідомляє " елеграф ", посилаючись на інформацію із власних джерел у СБУ. За їхніми даними, народний обранець фігурує у справі про держзраду.

У справі фігурує злочинна організація, яка створена з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені. Йдеться про пресконференцію "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісма" та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський провів у 2019 році.

До речі, вищезгадана пресконференція тоді проводилася за участю екснардепа Андрія Деркача, який свою підозру про держзраду отримав ще раніше.

Інших подробиць справи поки що не повідомляється. На офіційних сторінках СБУ чи ДБР поки що також обшуки не коментують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки пасія нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. А друга — про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Згідно з матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї громадянської дружини.