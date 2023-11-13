К нардепу Дубинскому опять пришли СБУ и ГБР: теперь уже дело серьезное

В деле фигурирует еще один известный уже экс-нардеп

Украинские правоохранители снова пришла с обысками к народному депутату к Александру Дубинскому, которому ранее предъявили подозрение по делу о схеме незаконного пересечения. Теперь в "гости" наведались уже по другому делу.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию из собственных источниках в СБУ. По их данным, народный избранник фигурирует по делу о госизмене.

В деле фигурирует преступная организация, созданная с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене. Речь идет о пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году.

К слову, вышеуказанная пресс-конференция тогда проводилась с участием экс-нардепа Андрея Деркача, который свое подозрение о госизмене получил еще раньше.

Других подробностей дела пока не сообщается. На официальных страницах СБУ или ГБР пока также обыски не комментируют.

Напомним, ранее мы писали о том, что первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки пассия нардепа "спалила" его совместный с ней отдых в Барселоне. А второе — об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. Согласно материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.