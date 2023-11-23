Суд арештував майно Дубінського: стало відомо, скільки у нардепа було квартир і авто

Він та його родичі були власниками понад 20 квартир

Печерський суд Києва наклав арешт на майно народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Крім того, під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на рішення суду, яке було ухвалене у листопад цього року. Зазначається, що арешт накладено в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від податків.

Зазначається, що провадження було розпочато на підставі заяви Центру протидії корупції про те, що Дубінський та його близькі родичі протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько $2,5 млн. У ЦПК підкреслили, що їхні офіційні доходи не могли дозволити їм набути таку кількість майна.

За даними ЦПК, мати Дубінського за останні п'ять років стала власницею 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько $1 млн. Також їй належать два автомобілі Mercedes-Benz, два автомобілі BMW, автомобіль Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Прокурор зазначив, що загальна вартість майна Дубінського, його матері та ексдружини становить 57,9 млн грн. Водночас офіційні доходи родини за 2003-2022 роки склали 19,6 млн грн.

Крім того, у 2015-2021 роках на рахунки матері (яка вже перебувала на пенсії) було внесено готівкою 7,3 млн грн. Водночас її офіційні доходи за вказаний період склали 2,8 млн грн. За даними слідства, це може свідчити, що готівку, яку мати використовувала для придбання нерухомості, ймовірно, надав Дубінський.

Суд задовольнив клопотання та арештував майно Дубінського та його родичів. Зокрема, мова йде про 15 автомобілів, 22 квартири та 8 ділянок.

Слід зазначити, що у 2020 році журналісти Bihus.info писали про великий автопарк та нерухомість Дубінського. На запитання про Maserati, який записаний на його матір, нардеп заявив, що "мама любить швидкість".

Нагадаємо, перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки подруга нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти нардепа — про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

13 листопада йому вручили ще одну підозру, вже у справі про у державну зраду. За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил рф.