Одіозному нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію: подробиці

Дубінський вимагав перевірки

Нардепу Дубінському, якому раніше висунули підозру у справі про схему незаконного перетину, вручили ще й протокол про адміністративне порушення, пов’язане з корупцією. Зокрема, через тиск на слідство.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. За даними правоохоронців, у серпні та жовтні поточного року народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, в яких порушувалися питання, що становлять його приватний інтерес.

"Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи проводити перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний ", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Нагадаємо, що одна із справ Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки пасія нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Зазначимо, що народний депутат виїхав із України 27 червня, а повернувся 27 липня. За цей час він встиг двічі відвідати Італію, побувати у Хорватії та Іспанії.

Друга справа була відкрита днями. 1 листопада у Дубінського пройшли обшуки. А вже 3 листопада правоохоронці повідомили, що зібрали доказову базу на нардепа, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Згідно з матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї громадянської дружини.

Раніше ми писали про те, що нардепу Дубінському обрали запобіжний захід.