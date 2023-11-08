Одиозному нардепу Дубинскому вручили протокол о коррупции: подробности

Дубинский требовал проверки

Нардепу Дубинскому, которому ранее предъявили подозрение по делу о схеме незаконного пересечения, вручили еще и протокол об административном нарушении, связанным с коррупцией. В частности, из-за давления на следствие.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Согласно данным правоохранителей, в августе и октябре текущего года народный избранник, реализуя свои полномочия, обратился в Министерство здравоохранения Украины и в Государственное бюро расследований с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

"В частности, в своих обращениях он интересовался рассмотрением вопроса выдачи ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом. Также он пытался давить на следствие, требуя проводить проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает как подозреваемый", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные от Государственного бюро расследований доказательства стали достаточными для составления НАПК протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Напомним, что одно из дел Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки пассия нардепа "спалила" его совместный с ней отдых в Барселоне. Отметим, что народный депутат выехал из Украины 27 июня, а вернулся 27 июля. За это время он успел дважды посетить Италию, побывать в Хорватии и Испании.

Второе дело было открыто на днях. 1 ноября у Дубинского прошли обыски. А уже 3 ноября правоохранители сообщили, что собрали доказательную базу на нардепа, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

Согласно материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Ранее мы писали о том, что нардепу Дубинскому избрали меру пресечения.