"А мандарини будуть?" Суд обрав запобіжний захід Дубінському, нардеп не змовчав (відео)

Новий рік нардеп зустрічатиме у СІЗО

У ніч на 14 листопада близько третьої години, Печерський районний суд Києва визначився із майбутньою долею народного депутата Олександра Дубінського. Було вирішено, що він залишиться під вартою на 60 діб без можливості внести заставу. Засідання проводилося у закритому режимі.

Про це повідомило "Суспільне" з місця подій. Інформацію підтвердив і сам Дубінський у власному Telegram-каналі.

"До 12 січня 2024 року. А це означає що? Новий рік у СІЗО. Сподіваюся, що хоч мандарини будуть", — прокоментував рішення суду сам нардеп.

Нагадаємо, перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки подруга нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти нардепа — про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

У понеділок, 13 листопада, йому вручили ще одну підозру, вже у справі про здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь росії. За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил рф.