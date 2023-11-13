Підозрюваному в держзраді Дубінському обирають запобіжний захід: подробиці, (відео)

Чиновник свою провину заперечує

Народний депутат Олександр Дубінський, якому вручили підозру у справі про державну зраду, прибув до будівлі суду

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" із зали засідань, запобіжний захід парламентарію обиратиме Печерський районний суд Києва.

При цьому Дубінський заявив, що прибув до будівлі суду самостійно та без поліцейського конвою. При цьому він одразу почав критикувати українське керівництво і звинуватив суд у виконанні рішень Банкової.

"Жодної справедливості ми не чекаємо і ні на що не розраховуємо", — заявив Дубінський і додав, що не вважає себе винним за висунутими йому звинуваченнями.

Крім того, він додав, що поки в його будинку відбувалися обшуки ні він, ні його адвокати не мали змоги ознайомитись із підозрою.

Саме засідання проводилося у закритому режимі без допуску журналістів. Через півтори години в мережі з'явилося відео того, як Дубінський ходить під будівлею суду і п'є каву, при цьому на кадрах він стверджує, що не має наміру тікати та ховатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки подруга нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. А друге — про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Тепер йому вручили ще одну підозру, вже у справі про здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь росії. За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил рф.