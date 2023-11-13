Подозреваемому в госизмене Дубинскому избирают меру пресечения: подробности, (видео)

Чиновник свою вину отрицает

Народный депутат Александр Дубинский, которому вручили подозрение по делу о государственной измене, прибыл в здание суда

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний, меру пресечения парламентарию будет избирать Печерский районный суд Киева.

При этом Дубинский заявил, что прибыл в здание суда самостоятельно и без полицейского конвоя. При этом он сразу же начал критиковать украинское руководство и обвинил суд в исполнении решений Банковой.

"Никакой справедливости мы не ждем и ни на что не рассчитываем", — заявил Дубинский и добавил, что не считает себя виноватым по выдвинутым ему обвинениям.

Кроме того, он добавил, что пока в его доме проходили обыски ни он, ни его адвокаты не имели возможности ознакомиться с подозрением.

Напомним, ранее мы писали о том, что первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга нардепа "спалила" его совместный с ней отдых в Барселоне. А второе — об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

Теперь же ему вручили еще одно подозрение, уже по делу об осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу россии. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировало главное управление генштаба вооруженных сил россии.